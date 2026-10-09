Infortunio Vergara: ci sono novità sui tempi di recupero

Novità sui tempi di recupero di Antonio Vergara. Le prime indiscrezioni parlavano di un centrocampista destinato a restare fermo ai box per tutto il tour de force che attende gli azzurri, con il rientro a disposizione di Massimiliano Allegri fissato per la prima gara dopo la sosta per le nazionali: la sfida del 21 novembre allo stadio Maradona contro il Torino. Un’assenza lunga, che avrebbe privato il tecnico di un’altra alternativa in mezzo al campo, già ridotto all’osso dagli infortuni.

Il Roma: Vergara punta alla Lazio

Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano Il Roma, però, il giovane centrocampista sta lavorando per provare a esserci almeno per Lazio-Napoli dell’8 novembre, ultima partita prima della sosta per le nazionali. Un obiettivo ambizioso, in linea con le indicazioni già emerse nei giorni scorsi: Tuttosport parlava di almeno quattro settimane di stop, con il big match contro i biancocelesti come traguardo per il rientro. Il recupero dovrà essere gestito con prudenza, per evitare ricadute. Molto dipenderà dalle risposte del giocatore nelle prossime settimane e dalla valutazione dello staff medico, chiamato a decidere quando riportarlo in gruppo senza correre rischi.