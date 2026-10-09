Infortunio Vergara, il rientro può avvenire prima della sosta: cerchiata una data in rosso
Massimiliano Allegri dovrà fare a meno ancora di diversi calciatori in vista di Napoli-Frosionone. E non solo, anche per alcune delle altre partite. Secondo quanto riferito oggi in edicola da Il Roma, per Antonio Vergara la speranza sarebbe quella di rientrare contro la Lazio, nell'ultima partita di questo secondo ciclo di impegni, l'8 novembre.
Ballottaggio Hojlund-Lucca e tentazione difesa a tre
Buone notizie, invece, dai nazionali, tornati senza particolari problemi fisici. Allegri dovrà comunque amministrare le energie e una delle possibili novità riguarda l'attacco: Hojlund, reduce da un minutaggio elevato con la Danimarca, potrebbe lasciare spazio a Lucca. Da valutare anche l'assetto tattico: viste le assenze contemporanee dei terzini Favasuli e Olivera, il tecnico potrebbe prendere in considerazione una difesa a tre.
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