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Iniziano i Mondiali, Il Mattino: "La Coppa dei rimpianti"
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In taglio alto sulla prima pagina odierna de Il Mattino trova spazio anche il calcio internazionale con l'avvio del Mondiale 2026
In taglio alto sulla prima pagina odierna de Il Mattino trova spazio anche il calcio internazionale con l'avvio del Mondiale 2026. Il titolo è "Assalto alla Coppa, via al Mondiale dei rimpianti", un riferimento all'assenza dell'Italia dalla competizione.
Nell'intervista ad Alessandro Nesta, l'ex difensore azzurro spiega che, senza la Nazionale in campo, farà il tifo per i commissari tecnici italiani presenti al torneo, Carlo Ancelotti e Fabio Cannavaro.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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