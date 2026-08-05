Prima pagina
Ultimo saluto a Baresi, Gazzetta dello Sport: "Capitano per sempre"
TuttoNapoli.net
Migliaia di tifosi hanno affollato le strade di Milano per rendere omaggio a una delle più grandi bandiere del calcio italiano
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica la prima pagina a Franco Baresi, celebrando con grande risalto il commovente addio allo storico capitano del Milan.
Capitano per sempre: l'ultimo saluto a Franco Baresi
Il titolo d'apertura, "Capitano per sempre", accompagna il racconto dell'ultimo saluto al difensore rossonero, scomparso a 66 anni. Migliaia di tifosi hanno affollato le strade di Milano per rendere omaggio a una delle più grandi bandiere del calcio italiano, accompagnando il feretro tra cori, applausi e bandiere rossonere.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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