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Italia-Turchia, Gazzetta dello Sport: "Non fermiamoci più!"
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In primo piano anche la Nazionale italiana, attesa questa sera dalla sfida contro la Turchia a Bologna per la Nations League
La Gazzetta dello Sport di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, dedica l'apertura alla Formula 1 e a Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano è protagonista con il titolo a tutta pagina: "Kimi prende più!". Secondo dietro Verstappen a Sepang, Antonelli sale a 84 punti e può essere insidiato soltanto da due Gran Premi. Spazio anche alla Ferrari, con Hamilton terzo.
In primo piano anche la Nazionale italiana, attesa questa sera dalla sfida contro la Turchia a Bologna per la Nations League. Il titolo è "Non fermiamoci più!": gli azzurri cercano una vittoria per confermarsi e continuare la corsa verso i quarti. La Rosea sottolinea anche il momento di Scamacca: "Chiudiamo bene".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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