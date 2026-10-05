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Italia-Turchia, Gazzetta dello Sport: "Non fermiamoci più!"

Italia-Turchia, Gazzetta dello Sport: "Non fermiamoci più!"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
In primo piano anche la Nazionale italiana, attesa questa sera dalla sfida contro la Turchia a Bologna per la Nations League

La Gazzetta dello Sport di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, dedica l'apertura alla Formula 1 e a Kimi Antonelli. Il giovane pilota italiano è protagonista con il titolo a tutta pagina: "Kimi prende più!". Secondo dietro Verstappen a Sepang, Antonelli sale a 84 punti e può essere insidiato soltanto da due Gran Premi. Spazio anche alla Ferrari, con Hamilton terzo.

In primo piano anche la Nazionale italiana, attesa questa sera dalla sfida contro la Turchia a Bologna per la Nations League. Il titolo è "Non fermiamoci più!": gli azzurri cercano una vittoria per confermarsi e continuare la corsa verso i quarti. La Rosea sottolinea anche il momento di Scamacca: "Chiudiamo bene".