Lautaro Martinez, doppia polemica arbitrale in Inter-Napoli: "Andava espulso"

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Il capitano nerazzurro finito nel mirino delle critiche per un episodio con Rafa Marin e per l'esultanza dopo il gol vittoria: la moviola infiamma il post

La rimonta dell'Inter contro il Napoli continua a far discutere anche per gli episodi che hanno coinvolto Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, già ammonito nel corso della gara, è finito al centro delle polemiche per un intervento su Rafa Marin e per la successiva esultanza dopo il gol del definitivo 3-2, episodi che secondo diverse analisi avrebbero dovuto portare a un doppio cartellino giallo, e dunque all'espulsione.

Lautaro Martinez, gomitata su Rafa Marin: nessun provvedimento dall'arbitro Sozza

Pochi istanti dopo aver ricevuto il cartellino giallo, Lautaro ha colpito con una gomitata Rafa Marin. L'episodio, giudicato da più parti come volontario e meritevole di espulsione diretta, non ha portato a ulteriori provvedimenti da parte dell'arbitro Simone Sozza, alimentando le prime proteste del Napoli nel finale concitato di San Siro.

Lautaro Martinez, esultanza sulla balaustra: cosa dice il regolamento sul secondo giallo

Le contestazioni non si fermano qui, scrive Tuttosport: al 91', dopo aver segnato il gol della vittoria, Lautaro Martinez ha scavalcato i cartelloni pubblicitari e raggiunto la balaustra per festeggiare insieme ai tifosi. Trattandosi di un giocatore già ammonito, l'esultanza avrebbe dovuto comportare un secondo cartellino giallo. Secondo il regolamento ufficiale della Serie A, basato sulla Regola 12 dell'IFAB, un giocatore che si arrampica sulla balaustra o sulla recinzione perimetrale per festeggiare un gol deve infatti essere sanzionato con l'ammonizione. La gestione degli episodi alimenta dunque le polemiche sul finale di Inter-Napoli, con particolare attenzione alle decisioni arbitrali e alla condotta del capitano nerazzurro.