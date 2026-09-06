Lautaro Martinez, doppia polemica arbitrale in Inter-Napoli: "Andava espulso"
La rimonta dell'Inter contro il Napoli continua a far discutere anche per gli episodi che hanno coinvolto Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, già ammonito nel corso della gara, è finito al centro delle polemiche per un intervento su Rafa Marin e per la successiva esultanza dopo il gol del definitivo 3-2, episodi che secondo diverse analisi avrebbero dovuto portare a un doppio cartellino giallo, e dunque all'espulsione.
Lautaro Martinez, gomitata su Rafa Marin: nessun provvedimento dall'arbitro Sozza
Pochi istanti dopo aver ricevuto il cartellino giallo, Lautaro ha colpito con una gomitata Rafa Marin. L'episodio, giudicato da più parti come volontario e meritevole di espulsione diretta, non ha portato a ulteriori provvedimenti da parte dell'arbitro Simone Sozza, alimentando le prime proteste del Napoli nel finale concitato di San Siro.
Lautaro Martinez, esultanza sulla balaustra: cosa dice il regolamento sul secondo giallo
Le contestazioni non si fermano qui, scrive Tuttosport: al 91', dopo aver segnato il gol della vittoria, Lautaro Martinez ha scavalcato i cartelloni pubblicitari e raggiunto la balaustra per festeggiare insieme ai tifosi. Trattandosi di un giocatore già ammonito, l'esultanza avrebbe dovuto comportare un secondo cartellino giallo. Secondo il regolamento ufficiale della Serie A, basato sulla Regola 12 dell'IFAB, un giocatore che si arrampica sulla balaustra o sulla recinzione perimetrale per festeggiare un gol deve infatti essere sanzionato con l'ammonizione. La gestione degli episodi alimenta dunque le polemiche sul finale di Inter-Napoli, con particolare attenzione alle decisioni arbitrali e alla condotta del capitano nerazzurro.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Napoli
|Arsenal
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro