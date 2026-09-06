Hojlund, che prodezza! Da 7 per i quotidiani: "Un leone e gol da bomber vero!"
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Non si ferma più. Højlund segna ancora, stavolta sul campo di Milano, confermando un ottimo momento e doti indiscutibili anche se le sue reti non sono valse finora punti a causa della sofferenza collettiva con Como e Inter. Un gol comunque da grande bomber che gli vale il 7 in pagella su tutti i principali quotidiani sportivi.
Corriere dello Sport 7 - Fisicità, dinamismo, ma soprattutto movimenti da grande centravanti. Si inventa il raddoppio, per poi assistere alla rimonta nerazzurra dalla panchina.
Gazzetta dello Sport 7 - Solito leone che lotta contro tutti. Il 2-0 a difesa schierata è roba da bomber vero. La squadra non ha saputo difendere il suo regalo
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