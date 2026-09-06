Hojlund, che prodezza! Da 7 per i quotidiani: "Un leone e gol da bomber vero!"

Hojlund, che prodezza! Da 7 per i quotidiani: "Un leone e gol da bomber vero!"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:30Rassegna Stampa
di Redazione Tutto Napoli.net

Non si ferma più. Højlund segna ancora, stavolta sul campo di Milano, confermando un ottimo momento e doti indiscutibili anche se le sue reti non sono valse finora punti a causa della sofferenza collettiva con Como e Inter. Un gol comunque da grande bomber che gli vale il 7 in pagella su tutti i principali quotidiani sportivi.

Corriere dello Sport 7 - Fisicità, dinamismo, ma soprattutto movimenti da grande centravanti. Si inventa il raddoppio, per poi assistere alla rimonta nerazzurra dalla panchina. 

Gazzetta dello Sport 7 - Solito leone che lotta contro tutti. Il 2-0 a difesa schierata è roba da bomber vero. La squadra non ha saputo difendere il suo regalo