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L'Inter perde un big, Gazzetta dello Sport: "Dumfries da Mou"
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Una svolta che costringe l'Inter a intervenire rapidamente sul mercato per individuare il sostituto ideale.
L'apertura della Gazzetta dello Sport è dedicata al futuro della fascia destra nerazzurra. Denzel Dumfries sarebbe infatti sempre più vicino al trasferimento al Real Madrid, pronto a versare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro per assicurarsi l'esterno olandese. Una svolta che costringe l'Inter a intervenire rapidamente sul mercato per individuare il sostituto ideale.
Dumfries al Real Madrid, Inter su Palestra
Il nome in cima alla lista è quello di Marco Palestra, giovane talento dell'Atalanta e dell'Italia Under 21. Il club nerazzurro sarebbe intenzionato a rilanciare con decisione per anticipare la concorrenza e consegnare a Cristian Chivu un esterno di prospettiva ma già pronto per il salto in una grande squadra.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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