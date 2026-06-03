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L'Inter perde un big, Gazzetta dello Sport: "Dumfries da Mou"

L'Inter perde un big, Gazzetta dello Sport: "Dumfries da Mou"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:54Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Una svolta che costringe l'Inter a intervenire rapidamente sul mercato per individuare il sostituto ideale.

L'apertura della Gazzetta dello Sport è dedicata al futuro della fascia destra nerazzurra. Denzel Dumfries sarebbe infatti sempre più vicino al trasferimento al Real Madrid, pronto a versare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro per assicurarsi l'esterno olandese. Una svolta che costringe l'Inter a intervenire rapidamente sul mercato per individuare il sostituto ideale.

Dumfries al Real Madrid, Inter su Palestra

Il nome in cima alla lista è quello di Marco Palestra, giovane talento dell'Atalanta e dell'Italia Under 21. Il club nerazzurro sarebbe intenzionato a rilanciare con decisione per anticipare la concorrenza e consegnare a Cristian Chivu un esterno di prospettiva ma già pronto per il salto in una grande squadra.