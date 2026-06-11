Riecco Lucca, occhio alla sorpresa: Allegri potrebbe concedergli l'opportunità di rilanciarsi

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L'attaccante del Napoli, reduce dall'esperienza in prestito al Nottingham Forest, non è stato riscattato dal club inglese e dal prossimo

Il futuro di Lorenzo Lucca è ancora tutto da scrivere. L'attaccante del Napoli, reduce dall'esperienza in prestito al Nottingham Forest, non è stato riscattato dal club inglese e dal prossimo 1° luglio farà ritorno alla base azzurra. Toccherà poi a Massimiliano Allegri decidere quale sarà il destino del centravanti acquistato la scorsa estate dall'Udinese.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione è piuttosto chiara: "dal primo giorno di luglio, Lucca tornerà alla casa madre azzurra e poi ogni decisione tecnica spetterà ad Allegri". Sarà quindi il nuovo allenatore a stabilire se puntare su di lui o valutare altre soluzioni.

Lucca vuole rilanciarsi al Napoli

L'ipotesi che al momento sembra prendere quota è quella di una permanenza almeno per la preparazione estiva. Il quotidiano spiega infatti che, qualora Allegri decidesse di testarlo sul campo, "il 17 luglio partirà insieme al gruppo per il ritiro di Dimaro Folgarida". Una possibilità considerata oggi la più probabile, salvo eventuali sviluppi di mercato.

Il tecnico livornese conosce bene le caratteristiche dell'attaccante, pur non avendolo mai allenato direttamente, e potrebbe concedergli l'opportunità di giocarsi le proprie carte in azzurro. Del resto, conclude il Corriere dello Sport, per Lucca si apre una fase decisiva della carriera: "Di certo Lorenzo ha davanti a sé una missione: riscatto, rilancio".