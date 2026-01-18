Lukaku sta per tornare? CdS: cresce la speranza in vista di Copenaghen
La strada verso il rientro di Romelu Lukaku sembra finalmente in discesa. Il centravanti belga sta mostrando progressi importanti sul piano fisico. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, le risposte degli ultimi giorni sono state confortanti e le possibilità di vederlo tra i convocati per Copenaghen-Napoli, in programma martedì 20 gennaio alle 21, sono in aumento.
Antonio Conte valuta con attenzione, ma non è escluso che alla fine Lukaku possa essere a disposizione in Danimarca. Un recupero che sarebbe fondamentale in piena emergenza, anche solo per lo spogliatoio. Anche se convocato, infatti, difficilmente Big Rom potrà accumulare minuti già nella spedizione danese.
Prossima partita
20 gen 2026 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Copenaghen
|Napoli
