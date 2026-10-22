Il Napoli si riscatta, CdM: "Analisi cavillose, si dimentica che il Bodo è molto forte"

Riflessione sulle critiche rivolte al Napoli anche dopo la vittoria sul Bodo: per giudicare una prova bisogna considerare anche il valore dell'avversario.

"Il tifo è il male del calcio parlato. L'occhio tifoso è la negazione dello sport". Parte da questa considerazione l'editoriale del Corriere del Mezzogiorno dopo il successo del Napoli contro il Bodo/Glimt. Il quotidiano utilizza l'esempio di due corridori per spiegare come spesso il tifoso tenda ad attribuire una sconfitta esclusivamente ai demeriti della propria squadra: "Quasi sempre la verità è più semplice: il vincitore ha meritato". Una riflessione applicata anche alla squadra di Massimiliano Allegri: "Questo succede nel pallone ed è questo pensiero che ronza sul Napoli dopo la netta vittoria sul Bodø Glimt. Si leggono e ascoltano cavillose analisi degli errori di squadra e dei singoli, e ragionamenti contorti sui gol avversari".

Per capire davvero guarda anche l'avversario

L'editoriale non nega gli errori difensivi degli azzurri, ma invita a considerare anche la qualità dei norvegesi: "Sui quali ci saranno state le pecche che hanno portato quelli a segnare tre volte con la difesa azzurra schierata, ma non sarebbe male tenere a mente che il Bodø è una squadra molto forte, che gira ipnoticamente attorno alla difesa avversaria, come il predatore che aspetta l'attimo di distrazione della preda per colpire". Da qui la conclusione: "In altre parole: per capire davvero guarda anche l'avversario e a ciò che fa in campo".