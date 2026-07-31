McTominay leader anche del futuro: le ultime sul rinnovo col Napoli

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Napoli, il rinnovo di McTominay resta una priorità: il club prepara il confronto con gli agenti

Il futuro di Scott McTominay resta uno dei temi al centro dell’attenzione in casa Napoli. Il rinnovo del centrocampista scozzese è una questione ancora aperta sul tavolo della società, pronta a sfruttare il periodo del ritiro come occasione ideale per avviare un confronto con gli agenti del giocatore. Dopo l’esperienza al Mondiale e tre settimane di pausa, McTominay è tornato in condizioni ottimali, mostrando grande attenzione alla preparazione e alla nuova stagione. La sua presenza continua a rappresentare un elemento fondamentale nei piani del club azzurro.

McTominay al centro delle ambizioni azzurre per il futuro

Come sottolinea Il Mattino, dal rendimento e dalla leadership dello scozzese ripartono anche le aspettative dei tifosi napoletani. Il centrocampista è diventato una figura importante all’interno della squadra e il suo rinnovo avrebbe un valore significativo per la programmazione futura del Napoli. La società vuole quindi valutare ogni dettaglio dell’accordo, con l’obiettivo di trovare un’intesa che permetta a McTominay di proseguire il suo percorso in maglia azzurra e di continuare a essere uno dei protagonisti delle ambizioni del club.