Riqualificazione Maradona, il progetto convince Fifa e Uefa: Euro 2032 più vicino

vedi letture

Parte l'iter ufficiale per la candidatura del Maradona tra gli stadi degli Europei 2032: oggi sarà inviato il progetto definitivo.

La corsa del Maradona verso Euro 2032 entra oggi in una fase decisiva. Come riferisce l'edizione odierna de La Repubblica, il Comune di Napoli invierà a FIGC e UEFA il progetto definitivo di riqualificazione dello stadio, con l'obiettivo di rientrare tra le cinque città italiane che ospiteranno la competizione organizzata insieme alla Turchia.

Il nuovo Maradona convince Figc e Uefa: Euro 2032 più vicino

Negli ultimi mesi il sindaco Gaetano Manfredi ha mantenuto un dialogo costante con i vertici del calcio italiano ed europeo per recepire tutte le richieste necessarie a rendere l'impianto conforme agli standard richiesti. E adesso, riferisce il quotidiano, il nuovo Maradona pare convincere Figc e Uefa, avvicinando così Napoli a Euro 2032.