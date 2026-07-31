Riqualificazione Maradona, il progetto convince Fifa e Uefa: Euro 2032 più vicino
TuttoNapoli.net
Parte l'iter ufficiale per la candidatura del Maradona tra gli stadi degli Europei 2032: oggi sarà inviato il progetto definitivo.
La corsa del Maradona verso Euro 2032 entra oggi in una fase decisiva. Come riferisce l'edizione odierna de La Repubblica, il Comune di Napoli invierà a FIGC e UEFA il progetto definitivo di riqualificazione dello stadio, con l'obiettivo di rientrare tra le cinque città italiane che ospiteranno la competizione organizzata insieme alla Turchia.
Il nuovo Maradona convince Figc e Uefa: Euro 2032 più vicino
Negli ultimi mesi il sindaco Gaetano Manfredi ha mantenuto un dialogo costante con i vertici del calcio italiano ed europeo per recepire tutte le richieste necessarie a rendere l'impianto conforme agli standard richiesti. E adesso, riferisce il quotidiano, il nuovo Maradona pare convincere Figc e Uefa, avvicinando così Napoli a Euro 2032.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina UfficialeRitiro Castel di Sangro: amichevoli, allenamenti ed eventi, info e come prenotarsi di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
22 ago 2026 20:45
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Genoa
|Napoli
In primo piano
Antonio GaitoLiveIl borsino del calciomercato: le trattative in entrata ed uscita, la rosa ed i contratti
Antonio NotoVideoAllegri: "Buon test, ecco la nota importante. De Bruyne? Non ha bisogno di valutazioni. Sul mercato..."
Redazione Tutto Napoli.netTuttonapoliNapoli fermo, lista strapiena: in 5 sono già fuori e acquisti solo Under?
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 6, seduta mattutina: Allegri recupera dall'influenza, attacco vs. difesa e piazzati. Out Hasa, si rivede Gilmour
Davide BarattoLiveRitiro Napoli, Vergara, Politano, Beukema, Alisson incontrano i tifosi: rivivi l'evento
Antonio NotoLiveDimaro 2026 day 2, seduta pomeridiana: esercitazioni possesso-pressione e partitella
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com