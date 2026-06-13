Milinkovic in uscita, nuova coppia tra i pali? Cds: "Mani su Kovar"
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Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre con l'esordio che avverà questa notte a mezzanotte del primo italiano al Mondiale: il Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco con "Carlo sei tutti noi!". Taglio alto dedicato al nuovo direttore sportivo della Juventus, l'ex Sassuolo Carnevali pronto a raccogliere l'eredità lasciata da Comolli.
Spazio anche per il Napoli con l'eventuale cambio tra i pali con la partenza di Vanja Milinkovic-Savic: pronto il club azzurro a mettere le mani su Kovar, il portiere della Repubblica Ceca che ha esordito al mondiale la scorsa notte nella sconfitta contro la Corea del Sud.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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