Milinkovic in uscita, nuova coppia tra i pali? Cds: "Mani su Kovar"

Milinkovic in uscita, nuova coppia tra i pali? Cds: "Mani su Kovar"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:30Rassegna Stampa
di Daniele Rodia

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre con l'esordio che avverà questa notte a mezzanotte del primo italiano al Mondiale: il Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco con "Carlo sei tutti noi!". Taglio alto dedicato al nuovo direttore sportivo della Juventus, l'ex Sassuolo Carnevali pronto a raccogliere l'eredità lasciata da Comolli.

Spazio anche per il Napoli con l'eventuale cambio tra i pali con la partenza di Vanja Milinkovic-Savic: pronto il club azzurro a mettere le mani su Kovar, il portiere della Repubblica Ceca che ha esordito al mondiale la scorsa notte nella sconfitta contro la Corea del Sud.