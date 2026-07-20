Mondiale alla Spagna, Corriere dello Sport: "Il nuovo Mondo"
Il Corriere dello Sport apre l'edizione odierna celebrando il trionfo della Spagna nel Mondiale 2026 con il titolo "Il nuovo Mondo". La Roja conquista il suo secondo titolo iridato battendo l'Argentina 1-0 dopo i tempi supplementari, in una finale decisa dal gol di Ferran Torres, mentre Lionel Messi chiude il torneo con una sconfitta.
La Spagna è sul tetto del mondo, Yamal nella storia
In primo piano c'è anche Lamine Yamal, simbolo della nuova generazione del calcio spagnolo. A soli 19 anni, dopo aver già conquistato l'Europeo nel 2024, il talento del Barcellona solleva anche la Coppa del Mondo, confermandosi tra i protagonisti assoluti del panorama internazionale.
Ampio spazio anche alla Formula 1, con il successo di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Spa. Il quotidiano evidenzia la sesta vittoria stagionale del pilota italiano, che consolida la leadership del Mondiale davanti a Charles Leclerc e alimenta il sogno iridato.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Genoa
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro