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Mondiale alla Spagna, Corriere dello Sport: "Il nuovo Mondo"

Mondiale alla Spagna, Corriere dello Sport: "Il nuovo Mondo"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
La Roja conquista il suo secondo titolo iridato battendo l'Argentina 1-0 dopo i tempi supplementari, in una finale decisa dal gol di Ferran Torres

Il Corriere dello Sport apre l'edizione odierna celebrando il trionfo della Spagna nel Mondiale 2026 con il titolo "Il nuovo Mondo". La Roja conquista il suo secondo titolo iridato battendo l'Argentina 1-0 dopo i tempi supplementari, in una finale decisa dal gol di Ferran Torres, mentre Lionel Messi chiude il torneo con una sconfitta.

La Spagna è sul tetto del mondo, Yamal nella storia

In primo piano c'è anche Lamine Yamal, simbolo della nuova generazione del calcio spagnolo. A soli 19 anni, dopo aver già conquistato l'Europeo nel 2024, il talento del Barcellona solleva anche la Coppa del Mondo, confermandosi tra i protagonisti assoluti del panorama internazionale.

Ampio spazio anche alla Formula 1, con il successo di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Spa. Il quotidiano evidenzia la sesta vittoria stagionale del pilota italiano, che consolida la leadership del Mondiale davanti a Charles Leclerc e alimenta il sogno iridato.