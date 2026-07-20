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Mondiale alla Spagna, Gazzetta dello Sport: "Mondo Rosso"

Mondiale alla Spagna, Gazzetta dello Sport: "Mondo Rosso"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:51Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
A decidere la sfida è il gol di Ferran Torres, mentre Lionel Messi chiude il torneo con le lacrime per la sconfitta.

La Gazzetta dello Sport dedica l'apertura dell'edizione odierna al trionfo della Spagna, che conquista il suo secondo Mondiale battendo in finale l'Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari. A decidere la sfida è il gol di Ferran Torres, mentre Lionel Messi chiude il torneo con le lacrime per la sconfitta.

La Spagna sul tetto del mondo, Argentina ko ai supplementari

Il titolo di prima pagina è "Mondo Rosso", accompagnato dal richiamo "Spagna campione", a celebrare il ritorno della Roja sul tetto del calcio mondiale sedici anni dopo il primo successo iridato. La Gazzetta sottolinea come la nazionale spagnola abbia dominato la finale, piegando un'Argentina incapace di rendersi realmente pericolosa e costretta ad arrendersi soltanto nei supplementari.