Moviola CdS: cartellini giusti e soglia del fallo alta, Fourneau promosso

Non ci sono stati episodi particolarmente spigolosi, ma l'arbitro Francesco Fourneau ha comunque il merito di portare a casa la direzione di Napoli-Sassuolo. Di seguito la moviola del Corriere dello Sport: "Più difficile del previsto la partita per il romano (anche se vive all’estero) Francesco Fourneau, diventato una garanzia per Rocchi: risultato in bilico fino alla fine, esito tutt’altro che scontato. Ha pagato la scelta (pur con qualche eccesso) di tenere alta non solo la soglia del fallo (21 quelli fischiati dal direttore di gara di Roma 1) ma anche quella disciplinare (solo due ammoniti, più Grosso). Come a dire: se non devono esistere i rigorini, anche per i gialli ci vuole qualcosa di concreto. Nessun episodio cruciale nelle due aree.

Matic ferma con una certa vigoria Hojlund nel corpo a corpo a centrocampo: Fourneau fischia il fallo ma non lo ritiene una SPA (fermare un’azione promettente) vista la posizione e la presenza di due giocatori neroverdi nei pressi, ci può stare. Fadera ferma McTominay, corretto non sanzionare dal punto di vista disciplinare; Vranckx ferma Vergara, ancora nessun giallo".