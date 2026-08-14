Il Napoli dice addio al ritiro di Dimaro Folgarida? La situazione

vedi letture

Dopo oltre un decennio il club azzurro potrebbe non tornare più in Trentino Alto-Adige: le trattative per il rinnovo con la Provincia di Trento sono ferme

Dopo oltre un decennio, il club partenopeo potrebbe non fare più ritorno in Trentino Alto-Adige per la preparazione atletica pre-campionato. La notizia, già circolata nei giorni scorsi, trova oggi conferma sull'edizione odierna de La Repubblica. Ad oggi non risulterebbe alcun accordo tra la SSC Napoli e la Provincia Autonoma di Trento per il rinnovo del contratto legato al ritiro di Dimaro-Folgarida, con le trattative che, secondo il quotidiano, sarebbero al momento bloccate. Uno scenario che lascerebbe presagire un mancato prolungamento dell'intesa e, di conseguenza, l'addio del Napoli alla storica sede trentina.

Il nodo è la durata del contratto

Alla base dello stallo ci sarebbe una divergenza sulla durata del nuovo accordo. Il Napoli chiederebbe un rinnovo di cinque anni, fino al 2031, mentre la Provincia di Trento spingerebbe per un prolungamento più contenuto, di soli due anni, fino al 2028. Una scelta, quella dell'ente trentino, legata anche alle elezioni locali previste proprio per quell'anno, che potrebbero ridisegnare gli equilibri politici e quindi le priorità dell'amministrazione.

Verso due ritiri interamente in Abruzzo

Sullo sfondo resta l'ipotesi, sempre più concreta, di un futuro tutto abruzzese per la preparazione estiva azzurra. A partire dal 2027, il Napoli potrebbe infatti concentrare entrambe le fasi del ritiro a Castel di Sangro: non un mese intero, ma due periodi distinti di circa due settimane ciascuno, entrambi ospitati in territorio abruzzese.