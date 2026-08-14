Solo il Napoli, Badiashile decisivo: ha rifiutato due offerte in Premier

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Il difensore francese, pronto alle visite mediche con il Napoli, avrebbe detto no a due club di Premier League pur di attendere gli azzurri

Arriva un nuovo retroscena sul fronte Badiashile-Napoli, con il centrale francese ormai pronto a svolgere le visite mediche per mettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, emerge un dettaglio che aiuta a comprendere fino in fondo la volontà del giocatore di sposare il progetto azzurro.

Detto no a due squadre di Premier League

Secondo quanto riportato dal quotidiano, la fumata bianca tra Napoli e Chelsea era nell'aria da giorni, e i segnali di fiducia sarebbero stati confermati proprio dall'atteggiamento tenuto dal calciatore nelle ultime settimane. Badiashile avrebbe infatti detto no a due club di Premier League, oltre ad altre proposte, pur di attendere l'affondo del Napoli, dimostrando così una chiara preferenza per la destinazione azzurra rispetto ad altre possibili soluzioni in Inghilterra.

Un segnale forte in vista dell'arrivo in azzurro

Un retroscena che, secondo La Gazzetta, va letto come un'ulteriore conferma della bontà dell'operazione condotta dal direttore sportivo Giovanni Manna, capace di convincere il centrale francese a scegliere Napoli nonostante le alternative presenti sul tavolo. Un elemento che alimenta ulteriormente l'entusiasmo attorno al nuovo rinforzo per la difesa di Allegri, atteso ormai a breve a Castel Volturno.