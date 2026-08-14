Quale sarà il futuro di Noa Lang? Tutti gli scenari

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Nonostante un buon ritiro, l'esterno olandese non ha ancora la certezza di restare a Napoli: sul giocatore ci sono Ajax, Galatasaray e Atalanta

La nuova stagione 2026-2027 sta per cominciare, ma nonostante si sia messo in mostra durante il ritiro, il futuro di Noa Lang resta tutt'altro che scontato. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Mattino, l'esterno olandese non avrebbe ancora la certezza di restare a Napoli, con diverse squadre che nelle ultime settimane hanno mostrato un concreto interesse nei suoi confronti.

La richiesta del Napoli e l'interesse dell'Ajax

Il club partenopeo, per privarsi del giocatore, chiederebbe una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Su Lang si sarebbe fiondato da tempo l'Ajax, pronto a reinvestire sull'attaccante olandese le risorse ottenute da un'eventuale cessione di Godts. Ad oggi, però, i lancieri non avrebbero ancora presentato un'offerta ufficiale al Napoli.

Il pressing del Galatasaray e il no del giocatore

Secondo Il Mattino, anche il Galatasaray si sarebbe mosso concretamente, facendo recapitare a Lang e alla sua famiglia una proposta tramite propri emissari. Un'offerta che, però, non avrebbe trovato il favore del calciatore, dal momento che né lui né la compagna sembrerebbero intenzionati a fare ritorno in Turchia.

Le richieste dell'Atalanta

Sul giocatore si sarebbe fatta avanti anche una terza squadra, l'Atalanta di Sarri e Giuntoli, che nei giorni scorsi avrebbe avanzato una richiesta di informazioni con la formula del prestito. Due, tuttavia, i motivi che spingerebbero il Napoli a non cedere alle avance bergamasche: da un lato la contrarietà del club a rinforzare una diretta concorrente in campionato, dall'altro l'indisponibilità a valutare offerte che non prevedano la formula del trasferimento a titolo definitivo.