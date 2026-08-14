Il futuro di Mazzocchi è in mano ad Allegri: la scelta del mister
Arrivano nuovi aggiornamenti sul futuro di Pasquale Mazzocchi. Secondo quanto svelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il difensore napoletano potrebbe lasciare il Napoli negli ultimi giorni di calciomercato estivo. Un'eventualità che, stando alla ricostruzione del quotidiano, non sarebbe affatto da escludere, nonostante la volontà del tecnico di trattenerlo in rosa.
I paletti delle liste condizionano le scelte
La Gazzetta spiega come Massimiliano Allegri sia atteso nei prossimi giorni da alcune decisioni delicate riguardanti diversi giocatori potenzialmente in uscita. I vincoli imposti dalla lista Serie A e dalla lista Champions League obbligheranno infatti il Napoli a compiere delle scelte, alcune delle quali rischiano di risultare impopolari agli occhi della tifoseria.
Allegri stima Mazzocchi, ma rischia di restare fuori
Secondo il quotidiano, Allegri nutrirebbe una considerazione molto alta nei confronti di Mazzocchi, così come già accadeva in precedenza con Antonio Conte, apprezzandone soprattutto la duttilità tattica di jolly capace di agire sia sulla corsia destra che su quella sinistra. Proprio per questo il tecnico vorrebbe evitarne la cessione, ma i paletti delle liste rischiano comunque di lasciarlo fuori dai convocabili. Le richieste di mercato per il giocatore non mancherebbero, ma la volontà di Allegri resterebbe quella di non lasciarlo partire.
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