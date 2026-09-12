Infermeria Napoli: Allegri deve fare i conti con sei assenti contro il Bologna
L'infermeria è piena in casa Napoli. L'allenatore Max Allegri arriva a questa sfida fondamentale con il Bologna, chiamato a rialzare la testa dopo tre sconfitte consecutive, con sei assenti a disposizione ridotti, fa notare l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.
Meret Napoli, tra i pali spazio a Milinkovic-Savic: il rientro dopo la sosta
Assente Alex Meret, tra i pali nelle prossime due gare ci sarà Milinkovic-Savic: il portiere rientrerà dopo la sosta, così come Luca Marianucci e probabilmente Giovane. Tre defezioni che si aggiungono al lungo elenco di indisponibili con cui Allegri deve fare i conti in questo delicato momento della stagione.
Napoli, Buongiorno e McTominay ai box: Alisson Santos salta anche Frosinone e Villarreal
Completano il quadro degli assenti Alessandro Buongiorno e Scott McTominay, mentre Alisson Santos dovrebbe saltare anche le sfide contro Frosinone e Villarreal, per tornare a disposizione solo in occasione della trasferta di Venezia. Un'emergenza a tutto campo che complica ulteriormente i piani di Allegri nel tentativo di invertire la rotta dopo l'avvio difficile di stagione.
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