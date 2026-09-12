Troppi gol subiti, non si esclude cambio modulo: Allegri pensa sempre alla difesa a 5

vedi letture

Sei reti incassate nelle ultime tre gare spingono il tecnico livornese a valutare nuove soluzioni tattiche per blindare il reparto arretrato.

Massimiliano Allegri è chiamato a blindare la difesa del Napoli. I 6 gol subiti nelle ultime 3 partite sono davvero troppi, e adesso l'allenatore dovrà darsi da fare per mantenere la squadra concentrata e trovare nuove soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni.

Allegri Napoli, i numeri record in difesa: solo Conte fa meglio in Serie A

D'altronde, Allegri è un allenatore noto per curare con particolare dovizia il reparto difensivo. Prima del Napoli, il tecnico aveva una media di appena 0,88 gol subiti a partita in 540 gare disputate in Serie A: per capirci, solo Antonio Conte può vantare una media migliore. Ci si aspetta dunque che possa trovare presto le contromisure giuste per evitare altri scivoloni difensivi.

Napoli, ipotesi difesa a cinque: Di Lorenzo braccetto e Favasuli titolare

Secondo quanto riporta oggi Il Mattino, Allegri non ha bocciato neanche l'ipotesi di una difesa a cinque. Ad oggi l'idea non è ancora stata sviluppata concretamente, ma Allegri e il suo staff avrebbero comunque preso in considerazione anche questo tipo di soluzione, con Giovanni Di Lorenzo dirottato nel ruolo di braccetto centrale e il giovane Favasuli titolare come esterno destro.