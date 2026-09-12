Pressione su Allegri, Gazzetta avverte: "Serve vittoria per evitare già la crisi!"

vedi letture

Il quotidiano sottolinea come i rossoblù siano storicamente un avversario scomodo per gli azzurri nella corsa alla svolta stagionale.

Il Bologna degli ultimi anni, forse, è il peggior avversario possibile per rilanciarsi in casa Napoli, scrive la Gazzetta dello Sport. Un avvertimento chiaro alla vigilia di una sfida che il quotidiano definisce fondamentale per le sorti della stagione di Massimiliano Allegri e del suo Napoli.

Napoli-Bologna, i precedenti al Maradona: azzurri a secco in tre delle ultime sei sfide

"Gli emiliani hanno vinto due degli ultimi tre scontri al Maradona e il Napoli contro il Bologna non ha trovato la rete in tre delle ultime sei sfide in Serie A, dopo una serie ininterrotta di 20 partite di fila a segno", si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Un dato statistico che certifica come la squadra emiliana rappresenti storicamente un ostacolo tutt'altro che semplice per gli azzurri tra le mura amiche.

Allegri, il monito della Gazzetta: "Deve imboccare il lato giusto della storia"

Il quotidiano ricorda inoltre un curioso precedente: "Però, la prima vittoria assoluta dell'era Conte è arrivata proprio a Fuorigrotta contro i rossoblù. E sappiamo come è andato poi quel biennio." Un parallelo che la Gazzetta utilizza per lanciare un monito ad Allegri: "Ora Max deve imboccare il lato giusto della storia: serve la vittoria in casa per spazzare via il pessimismo e rilanciare le ambizioni d'alta classifica. Anche per evitare una crisi che sarebbe molto difficile da gestire."