Napoli già in formato europeo, CorSera: "Due corone sono già assegnate"

Il Napoli vince e convince a Firenze, con tante novità in campo, sia negli uomini che nel gioco. Questo il commento del Corriere della Sera: "L'assaggio di Europa il Napoli lo ha servito al Franchi (la vittoria per 3-1 è autorevole, nonostante qualche brivido negli ultimi dieci minuti), e del resto la presenza di Hojlund titolare qualcosa la lasciava intendere. Sa il fatto suo Conte, in genere refrattario ai cambiamenti, che contro la Fiorentina inaugura la stagione del turnover: sono tre gli esordi, oltre al danese appena arrivato dallo United, c'è Milinkovic-Savic in porta (per un affaticamento dell'ultimo minuto di Meret) e Beukema al posto di Rrahmani infortunato.

Al ballo dei debuttanti ci sono già due corone assegnate: i primi gol di Hojlund e Beukema. C'è anche Buongiorno ritrovato nella linea difensiva, che si destreggia come se non fosse mai mancato. La costante del Napoli è la solidità, la novità sta nel gioco agile e disinvolto che porta Hojlund a una sorta di moto perpetuo, di sgasate continue, sta nella classe di De Bruyne che smista palloni col contagiri come se non ci fosse un domani, sta nella ferocia di Anguissa, nella visione di McTominay. Un rullo compressore bello da vedere".