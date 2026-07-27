Calciomercato Napoli, caccia al difensore: occhio alla pista che porta in Premier
Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un difensore centrale dopo l'intervento chirurgico di Alessandro Buongiorno e le condizioni fisiche non ottimali di Sam Beukema. La priorità del club azzurro resta quella di consegnare a Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo per il reparto arretrato prima dell'inizio del campionato. Secondo il Corriere dello Sport, il nome più caldo resta quello di Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2005 del Lecce, reduce da una stagione che gli ha permesso di attirare l'interesse di diversi club.
Tiago Gabriel resta in pole. Spunta anche Badiashile
Come scrive il quotidiano: "Dove tra l'altro potrebbe anche trovare un nuovo difensore dopo l'intervento di Buongiorno e i problemi di Beukema: il nome di Tiago Gabriel, ventunenne centrale portoghese che ha guadagnato copertine e corteggiatori dopo l'ottima stagione con il Lecce, continua a essere caldo". Non c'è però soltanto Tiago Gabriel sul taccuino della dirigenza azzurra. Il quotidiano rivela infatti che resta viva anche la pista che porta in Premier League: "Accanto a lui, un'idea percorribile dalla Premier: Benoit Badiashile, 25 anni, francese del Chelsea che potrebbe arrivare in prestito"
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