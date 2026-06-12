Nuova maglia Napoli celebrerà il centenario del club! I dettagli

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Le celebrazioni per il centenario del Napoli accompagneranno anche i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, che saranno caratterizzati da eventi vari.

Le celebrazioni per i 100 anni del Napoli sono pronte a entrare nel vivo. La prossima settimana sarà presentata la speciale maglia realizzata per il centenario del club azzurro. Massimo riserbo, per ora, su design e prezzo, ma l'attesa tra i tifosi è già altissima per un prodotto destinato a diventare un vero pezzo da collezione. La commercializzazione dovrebbe partire a Dimaro, sede del primo ritiro estivo che prenderà il via il 17 luglio agli ordini di Massimiliano Allegri.

Nuova maglia Napoli: la prima uscita nei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro

Le celebrazioni accompagneranno anche i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, che saranno caratterizzati da eventi, iniziative e momenti dedicati alla ricorrenza. In Trentino e in Abruzzo il numero 100 sarà protagonista per tutta l'estate, dentro e fuori dal campo. A riportarlo è l'edizione odierna de La Repubblica.