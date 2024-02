Per Gazzetta Traore rischia esclusione in Champions: "Non è al top dopo la malaria"

Ore di profonda riflessione per il Napoli, in vista della consegna delle liste per il campionato e la Champions

Ore di profonda riflessione per il Napoli, in vista della consegna delle liste per il campionato e la Champions fissata per la mezzanotte di oggi.

Nella prima, pochi dubbi: l’escluso sarà Demme, che farà posto ai nuovi arrivi. Il tedesco invece non era stato comunque compreso nell’elenco di giocatori per l’Europa, dove invece il discorso è diverso. A rischiare il posto in questo caso è Traorè, le cui condizioni fisiche non sono ancora ottimali dopo i problemi di salute per la malaria patiti negli scorsi mesi. Considerando anche la regola per cui possono essere aggiunti solo tre calciatori dopo il mercato di gennaio, saranno inseriti gli altri acquisti Mazzocchi, Dendoncker e Ngonge. Lo rivela La Gazzetta dello Sport.