Pista Gosens: sondaggi di Napoli e Roma per l'esterno
Robin Gosens è stato accostato nelle ultime settimane al Napoli come possibile alternativa sulla fascia, ma la strada che porta al laterale della Fiorentina appare tutt'altro che semplice. Secondo quanto riferisce La Repubblica, il tedesco non avrebbe alcuna particolare intenzione di lasciare Firenze. Dopo diverse esperienze all'estero, Gosens avrebbe infatti individuato nell'Italia e nel capoluogo toscano il contesto ideale per sé e per la propria famiglia, un aspetto che oggi considera prioritario rispetto a questioni sportive o economiche.
Napoli, pista Gosens complicata: il tedesco vuole restare alla Fiorentina
Il quotidiano sottolinea come l'esterno abbia già respinto in passato alcune opportunità di mercato, compresa una proposta proveniente dalla Premier League, ribadendo pubblicamente la volontà di proseguire la propria avventura in viola. Nonostante ciò, in una Fiorentina alle prese con una fase di rinnovamento, il nome di Gosens continua a circolare sul mercato. La Repubblica riferisce che alcuni sondaggi sarebbero arrivati anche dall'Italia, con Napoli e Roma indicate tra le società interessate, pur senza che al momento emergano trattative concrete o segnali di una possibile partenza imminente
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