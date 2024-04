PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Pioli, è finita. Tra i nomi c'è anche Galtier"

"Pioli è finita" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul futuro della panchina rossonera

"Pioli è finita" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sul futuro della panchina rossonera. Il Milan sembrerebbe aver già deciso: l'ira di Cardinale dopo l'Euroflop, non basterà vincere il derby. Quattro stranieri per la panchina: Fonseca e Lopetegui favoriti, ma nella rosa ci sono anche Galtier e Gallardo. Di seguito la prima pagina integrale