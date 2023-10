PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Garcia sempre più appeso a un filo, sale Conte"

A centro pagina anche le dichiarazioni di De Laurentiis che "ci va giù duro": "Supercoppa in Arabia? Da deficienti".

"Garcia sempre più appeso a un filo, sale Conte", titola così in prima pagina oggi Tuttosport. A centro pagina anche le dichiarazioni di De Laurentiis che "ci va giù duro": "Supercoppa in Arabia? Da deficienti". In apertura le dichiarazioni di Allegri all'evento per i 100 anni della famiglia Agnelli alla Juve: "Vincere, che bella pressione". In taglio alto spazio agli Europei 2032 che si disputeranno in Italia e Turchia: "Stadi, una scusa in meno".