Rientrati i primi tre nazionali, mancano solo De Bruyne e Lukaku: ecco quando si aggregano
Il Napoli inaugura oggi il ritiro di Castel di Sangro, seconda parte della preparazione estiva dopo le settimane di lavoro a Dimaro. L'attenzione sarà tutta rivolta a Scott McTominay, rientrato dalle vacanze dopo gli impegni al Mondiale e pronto a svolgere il primo allenamento agli ordini di Massimiliano Allegri. In Abruzzo sono arrivati 32 calciatori: tra le novità rispetto al precedente ritiro figurano anche Mathías Olivera e Noa Lang, entrambi aggregati al gruppo dopo il periodo di riposo concesso dal club.
De Bruyne e Lukaku attesi la prossima settimana
Con l'inizio della seconda fase della preparazione, Allegri potrà quindi iniziare a lavorare anche con buona parte dei reduci dalla rassegna iridata. All'appello mancano ancora gli ultimi due nazionali belgi, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, il cui rientro è previsto per giovedì prossimo. Da quel momento il tecnico azzurro avrà finalmente a disposizione l'intera rosa per preparare al meglio gli ultimi test estivi e l'avvio della nuova stagione. A riportarlo è La Repubblica.
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