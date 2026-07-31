Nuovo stadio da 70mila posti, avanti tutta con l'ex Raffineria Q8: il progetto

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Il Napoli accelera sul progetto per il nuovo stadio di proprietà e sembra aver definitivamente accantonato l'ipotesi di intervenire sullo stadio Diego Armando Maradona. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe individuato una nuova area sulla quale realizzare il futuro impianto, aprendo così uno scenario destinato a cambiare il volto dell'infrastruttura sportiva cittadina. La zona prescelta sarebbe quella dell'ex Raffineria Q8 di San Giovanni a Teduccio, un'area di circa 38 ettari attualmente interessata da un intervento di bonifica che dovrebbe concludersi tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028.

Nuovo impianto da 70mila posti a San Giovanni a Teduccio

L'esistenza del progetto è stata confermata dall'amministratore delegato del Napoli, Andrea Chiavelli, durante la presentazione di Massimiliano Allegri al Teatro San Carlo. Il dirigente ha annunciato la sottoscrizione di una lettera d'intenti con Q8 Italia, passaggio che consentirà al club di sviluppare il piano già elaborato in passato per l'area Caramanico, a Poggioreale, adattandolo alla nuova location. L'idea è quella di costruire uno stadio moderno da circa 70mila posti.