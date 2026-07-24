Ritiro Napoli a Dimaro, contratto in scadenza: le ultime sul rinnovo

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Napoli, De Laurentiis a Dimaro: si definiscono gli ultimi dettagli per il Centenario

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, presente in questi giorni a Dimaro, è al lavoro insieme al direttore generale dell’area business Tommaso Bianchini per completare gli ultimi dettagli organizzativi della festa dedicata al Centenario del club, in programma il prossimo 1° agosto. Un appuntamento importante per celebrare la storia della società azzurra, che coinvolgerà tifosi e ambiente napoletano in una giornata speciale.

Accordo con la Val di Sole, si va verso un rinnovo biennale

Parallelamente, il patron azzurro starebbe definendo anche gli ultimi aspetti del rinnovo della collaborazione con la Val di Sole, sede ormai consolidata dei ritiri estivi del Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’intesa sarebbe vicina e dovrebbe prevedere un accordo biennale. La conferma del legame con il territorio trentino rappresenta la volontà del club di proseguire un rapporto costruito negli anni, garantendo continuità alla preparazione estiva della squadra anche nelle prossime stagioni.