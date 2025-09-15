Rrahmani, arrivano buone notizie. Il Mattino: "Può tornare già col Pisa"
TuttoNapoli.net
Quanto torna in campo Amir Rrahmani? Secondo quanto si legge sull'edizione odierna de Il Mattino i tempi di recupero del difensore del Napoli, infortunatosi in nazionale con il Kosovo, potrebbero accorciarsi rispetto alle prime previsioni: "Assente a Firenze, Amir Rrahmani non sarà con la squadra in campo nemmeno contro il City.
Il problema muscolare accusato con la nazionale kosovara lo ha tenuto fuori sabato e non si vuole rischiare un recupero accelerato. Lo staff medico vuole gestire la sua situazione, l'obiettivo è sempre stato il Pisa il prossimo lunedì. Per portarlo a disposizione, per riportarlo magari in panchina, per regalargli di nuovo la chance di essere tra gli uomini a disposizione".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Da 0 a 10: lo scandalo del baby pensionato, la squallida campagna anti-Lucca, la storica frase di Conte e l'oggetto misterioso nella tasca di Buongiorno di Arturo Minervini
Le più lette
2 Sky, Di Canio critica la Fiorentina: “Parliamo di tattica italiana, avete visto il gol di Hojlund?”
Prossima partita
18 set 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Arturo MinerviniADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema"
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com