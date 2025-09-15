Rrahmani, arrivano buone notizie. Il Mattino: "Può tornare già col Pisa"

Quanto torna in campo Amir Rrahmani? Secondo quanto si legge sull'edizione odierna de Il Mattino i tempi di recupero del difensore del Napoli, infortunatosi in nazionale con il Kosovo, potrebbero accorciarsi rispetto alle prime previsioni: "Assente a Firenze, Amir Rrahmani non sarà con la squadra in campo nemmeno contro il City.

Il problema muscolare accusato con la nazionale kosovara lo ha tenuto fuori sabato e non si vuole rischiare un recupero accelerato. Lo staff medico vuole gestire la sua situazione, l'obiettivo è sempre stato il Pisa il prossimo lunedì. Per portarlo a disposizione, per riportarlo magari in panchina, per regalargli di nuovo la chance di essere tra gli uomini a disposizione".