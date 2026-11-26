Sassuolo-Napoli, settore ospiti sold-out! Ecco quanti tifosi azzurri ci saranno

Dopo la notte di Manchester è tornato l'entusiasmo tra i tifosi del Napoli: domenica è prevista una maxi carovana azzurra al Mapei Stadium.

Il pareggio contro il Manchester City ha riacceso l'entusiasmo della tifoseria del Napoli. I 1900 sostenitori azzurri presenti all'Etihad Stadium hanno applaudito la squadra di Massimiliano Allegri, ritrovando quella sintonia che sembrava essersi smarrita nelle ultime settimane. Applausi anche per Noa Lang, che dopo il gol contro gli inglesi ha esultato proprio sotto il settore ospiti. Adesso si prepara un nuovo esodo in occasione della trasferta di domenica contro il Sassuolo.

Sassuolo-Napoli, attesi 6mila tifosi azzurri al Mapei Stadium

Come riferisce l'edizione odierna di Repubblica, non sono previste restrizioni per la sfida di Reggio Emilia, che non è considerata a rischio dalle forze dell'ordine. Il settore ospiti, che accoglierà 4mila sostenitori partenopei, è già sold out. La stima complessiva è di 6mila tifosi del Napoli al Mapei Stadium, complice il ritrovato entusiasmo dopo la notte di Champions League. Gli azzurri potranno dunque contare nuovamente sul sostegno del proprio pubblico nella rincorsa in campionato.