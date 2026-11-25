Gilmour show, quotidiani pazzi di lui: voti altissimi e grandi elogi

Voti altissimi e tutti meritati per Billy Gilmour contro il City. Una grande partita la sua con l'assist per Hojlund decisivo.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport

"L'ipotesi di venire risucchiato dalla centrifuga del City era assai probabile. Invece Billy tira fuori una prestazione di corsa e qualità, con l'assist per Hojlund come premio speciale".

Voto 7,5 per il Corriere dello Sport

"Forse erano in due. Si sdoppia e si allunga, corre all’indietro (3 intercetti, 6 recuperi) e poi in avanti: l’assist per Hojlund è da rifinitore navigato. Ha scorte d’energia per preventive e recuperi. E i duelli nel finale lo esaltano".

Voto 7,5 per Tuttonapoli

"Gioca un primo tempo davvero bello in entrambe le fasi. Meraviglioso il suo assist per Hojlund. Una prestazione veramente super".