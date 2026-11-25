Il primo gol del Napoli spazza via le menzogne dette su Allegri

Napoli, Gallo dopo il City: il gol di Højlund smentisce le critiche al gioco di Allegri. "Non esci imbattuto dall'Etihad se non sei una squadra": gruppo in crescita

Il primo gol del Napoli a Manchester è, secondo Massimiliano Gallo, la fotografia di quanto sia stato raccontato in modo sbagliato il gioco di Allegri. Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport dopo il 2-2 con il City, il giornalista legge nella rete di Højlund la risposta a chi accusa il tecnico di non pressare e di aspettare l'avversario. Un'azione che, a suo giudizio, smentisce le critiche e racconta un Napoli diverso.

Il gol di Højlund: "le menzogne sul gioco di Max"

Come scrive Gallo, il primo gol "è stata la fotografia di tutte le menzogne dette sul gioco di Max. Che non pressa, che sta lì ad aspettare". L'azione, ricostruisce, ha visto il Napoli andare a braccare il City nella propria metà campo e recuperare palla con Gilmour, che ha servito Højlund. Il danese ha deciso di abbandonare il digiuno con un sinistro da centravanti d'area, un gol che ha un valore personale importante dopo settimane di fatica sotto porta.

"Sta diventando una squadra"

Il giornalista allarga poi lo sguardo: Allegri, "in silenzio, questo gruppo lo sta guarendo". Da Manchester il Napoli non torna soltanto con un pareggio che vale oro, ma con la sensazione di una squadra in crescita. Il messaggio è netto: "Non esci imbattuto dall'Etihad se non sei una squadra. Se il compagno non si sacrifica per te. Questo abbiamo visto ieri". Un'analisi che mette l'accento sul lato collettivo, al di là del risultato.