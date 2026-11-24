Pranzo Uefa Napoli-City, Repubblica punge: "Tanti dirigenti dopo la figura col Porto"

A differenza di quanto accaduto in occasione della trasferta di Porto, il Napoli sarà rappresentato da un'ampia delegazione dirigenziale a Manchester

A differenza di quanto accaduto in occasione della trasferta di Porto, il Napoli sarà rappresentato da un'ampia delegazione dirigenziale a Manchester per il consueto pranzo istituzionale organizzato in occasione delle sfide di Champions League. A sottolinearlo è l'edizione odierna di Repubblica, che non risparmia una stoccata alla società azzurra per quanto accaduto in Portogallo.

Napoli, tanti dirigenti al seguito della squadra

"La brutta notizia della vigilia è l'infortunio grave di Vergara: lesione muscolare d'alto grado. La buona il ritorno di Neres, pronto per la panchina. Dieci gli indisponibili e conferma quasi in blocco quindi per la formazione che ha battuto il Torino, con le eccezioni di Lang e forse Giovane. Al seguito tanti dirigenti, dopo la brutta figura del pranzo Uefa in Portogallo. Il club stavolta sarà ben rappresentato".