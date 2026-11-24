Allegri e la "sorpresa non annunciata": presa la decisione su Neres
Una buona notizia per Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester City. David Neres è tornato a disposizione del tecnico azzurro dopo diverse settimane di stop per infortunio. Come sottolinea l'edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta di "una sorpresa non annunciata": il brasiliano sembrava destinato a restare ancora ai box e invece è partito con il resto della squadra alla volta dell'Inghilterra.
Manchester City-Napoli, Neres va in panchina
L'ex Benfica si accomoderà inizialmente in panchina, ma rappresenterà un'opzione preziosa per Allegri a gara in corso. Il recupero del brasiliano assume un peso specifico ancora maggiore alla luce del grave infortunio rimediato da Antonio Vergara, che dovrà restare lontano dal terreno di gioco per almeno un paio di mesi. Neres può garantire imprevedibilità, accelerazioni e qualità sulla trequarti, caratteristiche particolarmente importanti per il reparto offensivo azzurro.
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