Napoli a Manchester non per fare passerella: il piano per centrare i playoff
Il Napoli non vuole recitare il ruolo di semplice comparsa all'Etihad Stadium. Come sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport, gli azzurri sono determinati a strappare un risultato positivo contro il Manchester City, avvicinandosi così alla soglia dei 10 punti, ritenuta sufficiente per conquistare l'accesso ai playoff di Champions League.
Allegri prova ad alleggerire la pressione
Anche in caso di sconfitta, il Napoli avrebbe a disposizione altre tre partite per conquistare i sette punti necessari: le sfide casalinghe contro Bruges e Viking e la trasferta sul campo del Sabah. Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia sembrano andare nella direzione di alleggerire la pressione sui suoi calciatori, evitando di caricare di eccessiva importanza l'appuntamento di questa sera.
Il rendimento altalenante degli azzurri, soprattutto in campo europeo, è però distante dalle aspettative di Aurelio De Laurentiis, che in estate aveva deciso di affidare la guida tecnica della squadra ad Allegri, investendo complessivamente quasi 30 milioni di euro lordi per il suo contratto triennale.
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