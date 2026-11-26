Restyling Maradona, slitta la decisione per Euro 2032: le ultime
Procedono su binari paralleli i progetti per il futuro degli impianti sportivi a Napoli. Da una parte Aurelio De Laurentiis, intenzionato a costruire un nuovo stadio nella zona orientale della città, dall'altra Comune e Regione, che continuano a lavorare alla riqualificazione dello stadio Diego Armando Maradona in vista degli Europei del 2032. Il presidente azzurro non avrebbe cambiato idea sulla possibilità di investire sull'impianto di Fuorigrotta, nonostante resti aperta la porta a un suo eventuale coinvolgimento.
Restyling del Maradona: costi, tempistiche e lavori per il terzo anello
Come riferisce l'edizione odierna di Repubblica, la decisione della FIGC sulle cinque sedi italiane di Euro 2032 è slittata al 2027, probabilmente entro la primavera. Intanto è praticamente tutto pronto per il restyling del Maradona, che avrà un costo complessivo di 200 milioni di euro. Gli interventi procederanno per lotti, partendo dal ripristino del terzo anello. A gennaio 2027 saranno avviati i bandi di gara per individuare le ditte incaricate dei lavori, mentre l'apertura dei cantieri è prevista per la fine della stagione 2026/27.
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