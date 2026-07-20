Prima pagina Spagna campione, ll Mattino: "Mondiale, giù il sipario"

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Finale con una cornice di pubblico straordinaria e una cerimonia che ha acceso lo stadio prima del fischio d'inizio.

L'apertura de Il Mattino è dedicata alla finale del Mondiale 2026, raccontata con il titolo "Mondiale, giù il sipario". Il quotidiano mette in risalto il grande spettacolo andato in scena nell'ultimo atto della competizione, disputato tra Spagna e Argentina, con una cornice di pubblico straordinaria e una cerimonia che ha acceso lo stadio prima del fischio d'inizio.

La finale del Mondiale chiude il sipario, tra spettacolo e delusione argentina

Accanto alla copertura dell'evento sportivo, il giornale propone un approfondimento sul significato del torneo, soffermandosi sulle storie dei protagonisti e sull'eredità lasciata dalla competizione, tra nuovi campioni e l'addio al sogno mondiale dell'Argentina di Lionel Messi.