Svelato il film del Centenario: “100 anni di passione”. Un capitolo sarà dedicato a Maradona

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Svelato “100 anni di passione”, il film sul Centenario del Napoli: uscita prevista a gennaio.

Il Napoli celebra il proprio Centenario anche attraverso il cinema. Come racconta il Corriere dello Sport oggi in edicola, è stato svelato in pieno centro “100 anni di passione”, il film nato da un’idea di Aurelio De Laurentiis e prodotto da Filmauro. Il soggetto è firmato da Mimmo Carratelli e Maurizio De Giovanni, con la regia di Massimiliano Pacifico. Le riprese sono ancora in corso e l’uscita nelle sale è prevista per gennaio.

Un intero capitolo del film sarà dedicato a Maradona

Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, Gino Rivieccio, Giovanni Esposito, Susy Del Giudice, Geppy Gleijeses, Antonio Orefice e il vicepresidente Edo De Laurentiis. Nel film ci sarà anche un intero capitolo dedicato a Diego Armando Maradona. De Giovanni lo ha definito “un racconto meraviglioso per i tifosi azzurri”, sottolineando come l’opera voglia raccontare anche a chi non segue il calcio cosa rappresenti la passione per il Napoli. Ulteriori dettagli saranno svelati durante una conferenza stampa nelle prossime settimane.