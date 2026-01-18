Vittoria sofferta, CdS: "Tra le meno meritate, ma non è il momento di fare gli snob!"

Una vittoria sofferta, ma fondamentale. Il Napoli supera il Sassuolo e si gode le buone notizie di classifica. Questo il commento del Corriere dello Sport: "Che non fosse la giornata giusta per gli snob, i raffinati e gli esteti era chiaro già al novantesimo, in certi momenti bisogna essere intelligenti e pratici a tal punto da rasentare la superficialità, ma Cagliari-Juventus ha chiuso definitivamente il cerchio. Mai come ieri contava solo il risultato e il Napoli, dopo tre pareggi consecutivi e 4 punti persi contro Verona (2-2) e Parma (0-0) al Maradona, è riuscito a chiudere una serata difficilissima, piena di sofferenza per l’ottima interpretazione del Sassuolo, sfortuna e infortuni, portando a casa una vittoria fondamentale.

Forse tra le meno meritate della stagione, anzi sporchissima e strappata con le unghie e con i denti di corto muso storto, ma comunque cruciale perché ha permesso a Conte di tenere invariate le distanze dalla zona scudetto e soprattutto di andare a +4 sulla Juve in area Champions, a una settimana dallo scontro diretto di Torino e in attesa della Roma. Fabio Pisacane, allenatore napoletano del Cagliari, è stato l’uomo in più: sono segnali".