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Vittorie di Juve e Milan, Gazzetta dello Sport: "Rieccoci!"
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La Gazzetta dello Sport di oggi, lunedì 21 settembre, apre con un grande “Rieccoci!”, dedicato al ritorno di Milan e Juventus nelle zone alte della classifica. I rossoneri arrivano alla sosta a -2 dalla vetta, mentre i bianconeri sono a -3. In evidenza i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira, con il Milan di Amorim che riparte a San Siro e la Juventus di Spalletti che prova a rimettersi in corsa.
Spazio anche all’Inter, con un titolo che fotografa le difficoltà nerazzurre: “Sei favorita ma…”. La Gazzetta sottolinea i troppi gol subiti dalla squadra, mentre Roma e Lazio si avvicinano. In alto trova spazio anche il Como di Fabregas, che manca l’occasione di prendersi il primato.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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