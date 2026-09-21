Napoli frenato a Firenze, Corriere dello Sport: "Allegri si illude, Vanoli lo riprende"
Il Corriere dello Sport di oggi, lunedì 21 settembre, apre con Juventus e Milan, entrambe vittoriose nella quinta giornata di Serie A. Il titolo scelto dal quotidiano è “Lucio, sembra vera”, con la squadra di Luciano Spalletti che supera 2-0 l’Atalanta e sale a tre punti dalla vetta. In copertina anche il successo del Milan di Amorim, che batte 3-0 il Lecce e si porta a due lunghezze dal primo posto.
Napoli frenato a Firenze: Allegri si illude, Vanoli lo riprende
In taglio basso spazio anche al Napoli, fermato sull’1-1 dalla Fiorentina. Il Corriere sintetizza così la partita: “Allegri si illude, Vanoli lo riprende”. Gli azzurri passano con Gilmour, direttamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma vengono raggiunti nella ripresa. Il pareggio lascia il Napoli a 7 punti dopo cinque giornate, distante dalle squadre che guidano la classifica.
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