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Napoli frenato a Firenze, Corriere dello Sport: "Allegri si illude, Vanoli lo riprende"

Napoli frenato a Firenze, Corriere dello Sport: "Allegri si illude, Vanoli lo riprende"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Il Corriere dello Sport di oggi, lunedì 21 settembre, apre con Juventus e Milan, entrambe vittoriose nella quinta giornata di Serie A. Il titolo scelto dal quotidiano è “Lucio, sembra vera”, con la squadra di Luciano Spalletti che supera 2-0 l’Atalanta e sale a tre punti dalla vetta. In copertina anche il successo del Milan di Amorim, che batte 3-0 il Lecce e si porta a due lunghezze dal primo posto.

Napoli frenato a Firenze: Allegri si illude, Vanoli lo riprende

In taglio basso spazio anche al Napoli, fermato sull’1-1 dalla Fiorentina. Il Corriere sintetizza così la partita: “Allegri si illude, Vanoli lo riprende”. Gli azzurri passano con Gilmour, direttamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma vengono raggiunti nella ripresa. Il pareggio lascia il Napoli a 7 punti dopo cinque giornate, distante dalle squadre che guidano la classifica.