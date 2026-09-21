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Napoli raggiunto a Firenze, Il Mattino: "Viola di rabbia"
Gli azzurri passano in vantaggio con Billy Gilmour, ma vengono raggiunti nella ripresa e devono accontentarsi dell’1-1.
Il Mattino di oggi, lunedì 21 settembre, dedica l’apertura sportiva al pareggio del Napoli sul campo della Fiorentina. Il titolo scelto è “Viola di rabbia”: gli azzurri passano in vantaggio con Billy Gilmour, ma vengono raggiunti nella ripresa e devono accontentarsi dell’1-1.
Napoli raggiunto a Firenze, Allegri chiede più cattiveria
Il quotidiano mette soprattutto in evidenza la reazione di Massimiliano Allegri, tutt’altro che soddisfatto del risultato. Il tecnico pretende un cambio di atteggiamento e maggiore concretezza negli ultimi metri: “Voglio più cattiveria”, è la frase richiamata in prima pagina. Allegri ha sottolineato nel post partita che il possesso palla non basta se non viene accompagnato dalla capacità di trasformare le occasioni create.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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