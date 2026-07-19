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"Yamal sfida Messi", Gazzetta dello Sport: il mondiale tra modernità e passione
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C'è tanta Spagna-Argentina nelle prime pagine di oggi dei quotidiani. "In capo al Mondo", il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport che si concentra sulla sfida tra Lamine Yamal e Messi. Spazio anche alle big di Serie A, con l'Inter che valuta di respingere gli assalti per Stankovic che verrà provato da Chivu come vice Calha, e con il Milan e la Juventus che dovranno stare attente all'impegno dell'Europa League. Ko anche per il bianconero Ekathor.
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Giornalista di TuttoNapoli.net, segue l’attualità del Napoli con notizie ed approfondimenti ed è inviato al seguito della Primavera per Radio Tutto Napoli
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