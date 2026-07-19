Prima pagina "Yamal sfida Messi", Gazzetta dello Sport: il mondiale tra modernità e passione

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C'è tanta Spagna-Argentina nelle prime pagine di oggi dei quotidiani. "In capo al Mondo", il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport che si concentra sulla sfida tra Lamine Yamal e Messi. Spazio anche alle big di Serie A, con l'Inter che valuta di respingere gli assalti per Stankovic che verrà provato da Chivu come vice Calha, e con il Milan e la Juventus che dovranno stare attente all'impegno dell'Europa League. Ko anche per il bianconero Ekathor.