Celta Vigo, un'assenza importante contro il Napoli: è un ex Inter e Lazio

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Matias Vecino non è partito per l'Italia e non sarà a disposizione per le amichevoli contro Sassuolo e Napoli. Dietro l'assenza ci sarebbero motivi fisici.

Il Celta Vigo dovrà fare a meno di Matías Vecino anche nell'amichevole contro il Napoli. L'assenza del centrocampista uruguaiano dalla lista dei convocati per la trasferta italiana aveva inizialmente alimentato diverse indiscrezioni di mercato, soprattutto considerando le voci delle scorse settimane su una sua possibile cessione. Vecino, arrivato a Vigo durante l'ultima sessione invernale, aveva però partecipato regolarmente alle precedenti amichevoli della preparazione estiva. Il tecnico Claudio Giráldez ha spiegato che sono rimasti a casa i giocatori non ritenuti pronti "mentalmente e fisicamente" in vista dell'esordio in campionato.

Problema al ginocchio destro: Vecino vola a Barcellona

A chiarire ulteriormente la situazione è stato il podcast TQHT, che attraverso il proprio account X ha spiegato come l'assenza di Vecino sarebbe legata a un problema fisico al ginocchio destro e non a un'imminente operazione di mercato. Il centrocampista si sarebbe recato a Barcellona per sottoporsi a una visita con il dottor Ramón Cugat, lo stesso specialista che lo aveva operato sei anni fa. Vecino non figura al momento nel bollettino medico ufficiale del Celta Vigo, ma non prenderà parte alle amichevoli italiane contro Sassuolo e Napoli.